MotoGP-Liveticker: Der Renntag am Sachsenring!
MotoGP-Liveticker Sachsenring: Jetzt das Moto3-Rennen!
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Moto3: Uriarte vs. Quiles um den Sieg?
Im Kampf um den Sieg zeichnet sich ein Duell zwischen Brian Uriarte und Maximo Quiles ab. Der Aspar-Pilot zeigt sich erstmals in diesem Rennen ganz vorn, aber der Ajo-Pilot kontert. Auf den Drittplatzierten haben beide bereits ein Polster von rund drei Sekunden.
Moto3: Carpe fällt mit Ausrutscher zurück
Aus der Spitzengruppe verabschiedet sich derweil Alvaro Carpe (Ajo-KTM). In Kurve 8 pflügt er in den Top 3 fahrend durch das Kiesbett. Der aktuelle WM-Zweite und Teamkollege vom aktuellen Renn-Spitzenreiter Brian Uriarte bleibt zwar sitzen, fällt aber aus den Top 10 heraus.
Eingangs der zweiten Rennhälfte führt Brian Uriarte vor WM-Spitzenreiter Maximo Qulies (Aspar-KTM) und Marco Morelli.
Moto3: Weitere Stürze
Im Mittel- und Hinterfeld gibt es weitere Stürze. Adrian Cruces (CIP-KTM) und Joel Esteban (MTA-KTM) fliegen in Kurve 7 ab. Cruces hat sich wehgetan und muss in Kürze das Medical-Center aufsuchen. Er läuft im Kiesbett aber aus eigener Kraft und atmet am Streckenrand erstmal durch.
Moto3: Sturz in Kurve 1
Direkt zu Beginn der zweiten Runde aber kracht es in Kurve 1. Marco Uriarte (Intact-KTM) und Valentin Perrone (Tech3-KTM) stürzen, während Joel Keslo (Gryd-Honda) und Nicola Carraro (Snipers-Honda) durch das Kiesbett kurven, dabei aber im Sattel bleiben.
Moto3: Uriarte gewinnt Start
Polesetter Brian Uriarte (Ajo-KTM) gewinnt den Start und kommt auch als Führender aus der ersten Runde zurück. Zweiter in der Anfangsphase ist Marco Morelli, Dritter Alvaro Carpe. Der Start ist im gesamten Feld geglückt.
Moto3:
Moto3: Almansa nicht am Start
David Almansa (Intact-KTM), der schon am Freitag von Fieber geplagt war und deshalb beide Trainings des Tages auslassen musste, hat das Wochenende vorzeitig aufgegeben. Zwar war Almansa im 2. Freien Training (Samstag) für 15 Runden auf der Strecke, aber das Qualifying ließ er auf Anraten der Ärzte aus. Und was für das Qualifying galt, das gilt auch für das Rennen. Das Intact-Team tritt somit in der kleinen WM-Klasse einzig mit Marcos Uriarte an, dem Ersatz für den verletzten Stammfahrer David Munoz.
MotoGP Warm-up: Ergebnis
MotoGP Warm-up: Di Giannantonio ist in Ordnung
Der Italiener ist nach seinem Crash zurück an die Box gebracht worden. VR46 hat eben die Nachricht geschickt, dass er in Ordnung ist. Also hat Di Giannantonio noch einem Glück gehabt.
MotoGP Warm-up: Bestzeit Marc Marquez
Zum Schluss fährt Marc Marquez mit 1:20.119 Minuten Bestzeit und unterbietet Di Giannantonios Zeit um 0,070 Sekunden. Mit vier Zehntelsekunden Rückstand folgt Alex Marquez als Dritter.
Mit den Plätzen vier und fünf setzten sich die Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo und Jack Miller in Szene.
Die weiteren Positionen in den Top 10 belegen Raul Fernandez, Francesco Bagnaia, Luca Marini, Diogo Moreira und Ai Ogura.
MotoGP Warm-up: Di Giannantonio gestürzt!
Mit Ablauf der Zeit fliegt der Italiener in Kurve 8 ab und wird wild im Kiesbett herumgeschleudert. Zum Glück steht "Diggia" gleich wieder auf seinen Beinen. In dieser Kurve fährt man im dritten Gang mit rund 150 km/h.
Interessant: An beiden Ducatis war heute das neue Aerodynamik-Paket montiert. Bisher vertraute Di Giannantonio meistens auf das bewährte Paket von 2024. Es ist ungewöhnlich, dass ausgerechnet am Renntag bei beiden Motorrädern das neue Paket montiert wird. Ein Motorrad ist jetzt ohnehin stark beschädigt.
MotoGP Warm-up: Di Giannantonio vor Marquez-Brüdern
Nach den ersten Runden führt der Italiener das Timing drei Zehntelsekunden vor Alex und sechs Zehntelsekunden vor Marc an. Aufgrund der unterschiedlichen Vorderreifen dürfen wir nicht zu viel in diese Rundenzeiten hineininterpretieren.
MotoGP: "Diggia" mit weichem Vorderreifen
Das ist interessant: Di Giannantonio, Miller, Mir und Morbidelli fahren mit dem weichen Vorderreifen. Alle anderen wie erwartet mit hart. Aber im Grand Prix wird es unmöglich sein, mit dem weichen Vorderreifen zu fahren, weil er nach wenigen Runden am Ende ist. Vielleicht haben die vier Fahrer nur noch einen harten Vorderreifen, den sie sich natürlich für das Rennen aufsparen.
MotoGP: Sonderdesign bei Gresini
Das Gresini-Team fährt heute mit Alex Marquez mit einem Design, das an die legendäre Telefonica-Honda von 2003 angelehnt ist. Damals gewann Sete Gibernau hier am Sachsenring das Duell gegen Valentino Rossi.
MotoGP Warm-up: 10 Minuten für letzte Vorbereitungen
Viel Zeit bleibt den 20 Fahrern im Warm-up nicht. Heute werden wie im Sprint alle mit dem harten Vorderreifen den Grand Prix bestreiten. Wir gehen auch davon aus, dass alle für die lange Distanz den Medium-Hinterreifen verwenden werden. Diese Kombination sollten wir jetzt auch im Warm-up sehen.
MotoGP: Gridstrafen für Morbidelli und Moreira
Wie schon im Sprint am Samstag, so treten in der Königsklasse auch im Grand Prix am Sonntag wieder 20 Fahrer an. Ein volles Starterfeld mit 22 Teilnehmern ist es deshalb nicht, weil Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) schon seit dem Assen-Freitag verletzt ist.
Am Sachsenring-Samstag hat sich im Qualifying zudem Marco Bezzecchi (Aprilia) verletzt, was Reaktionen von unter anderem Marc Marquez hervorgerufen hat.
Trotzdem sieht die Startaufstellung auf dem Sachsenring für den Grand Prix anders aus als für den Sprint. Denn zwei Fahrer haben sich eine Gridstrafe eingefangen. Sowohl Franco Morbidelli (VR46-Ducati) als auch Diogo Moreira (LCR-Honda) starten heute drei Positionen weiter hinten. Grund für die Strafen: Am Freitag haben beide auf der Ideallinie "gebummelt" und standen damit anderen Fahrern im Weg.
- Startaufstellung Grand Prix
Foto: Alexanderï¿½Trienitz
Renntag!
Hallo und willkommen zum Grand Prix von Deutschland. Nach dem gestrigen Sprint stellt sich heute die Frage, ob Marc Marquez seinen insgesamt 13. Sieg auf dem Sachsenring feiern kann, oder ob ihm doch Bruder Alex oder Fabio Di Giannantonio in die Suppe spucken können.
Heute wird es ein heißer Renntag mit bis zu 30 Grad Celsius. Also alle Fans, die heute auf den Tribünen sitzen, bitte Sonnencreme und eine Kappe des Lieblingsfahrers einpacken. Und natürlich nicht vergessen, genug zu trinken!
Vor dem MotoGP-Start wird heute Yvonne Catterfield die deutsche Nationalhymne singen.
Der Zeitplan für Sonntag:
09:40-09:50 Uhr: MotoGP Warm-up
11:00 Uhr: Moto3 Rennen (23 Runden)
12:15 Uhr: Moto2 Rennen (25 Runden)
14:00 Uhr: MotoGP Rennen (30 Runden)
Foto: Alexander Trienitz2025: Marc Marquez (Ducati Desmosedici GP25)
Von: Mario Fritzsche