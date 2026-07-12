MotoGP: Gridstrafen für Morbidelli und Moreira

Wie schon im Sprint am Samstag, so treten in der Königsklasse auch im Grand Prix am Sonntag wieder 20 Fahrer an. Ein volles Starterfeld mit 22 Teilnehmern ist es deshalb nicht, weil Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) schon seit dem Assen-Freitag verletzt ist.



Am Sachsenring-Samstag hat sich im Qualifying zudem Marco Bezzecchi (Aprilia) verletzt, was Reaktionen von unter anderem Marc Marquez hervorgerufen hat.



Trotzdem sieht die Startaufstellung auf dem Sachsenring für den Grand Prix anders aus als für den Sprint. Denn zwei Fahrer haben sich eine Gridstrafe eingefangen. Sowohl Franco Morbidelli (VR46-Ducati) als auch Diogo Moreira (LCR-Honda) starten heute drei Positionen weiter hinten. Grund für die Strafen: Am Freitag haben beide auf der Ideallinie "gebummelt" und standen damit anderen Fahrern im Weg.



- Startaufstellung Grand Prix