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MotoGP-Liveticker: Der Renntag am Sachsenring!

Liveticker

Moto3: Carpe fällt mit Ausrutscher zurück

Aus der Spitzengruppe verabschiedet sich derweil Alvaro Carpe (Ajo-KTM). In Kurve 8 pflügt er in den Top 3 fahrend durch das Kiesbett. Der aktuelle WM-Zweite und Teamkollege vom aktuellen Renn-Spitzenreiter Brian Uriarte bleibt zwar sitzen, fällt aber aus den Top 10 heraus.

Eingangs der zweiten Rennhälfte führt Brian Uriarte vor WM-Spitzenreiter Maximo Qulies (Aspar-KTM) und Marco Morelli.

Moto3: Weitere Stürze

Im Mittel- und Hinterfeld gibt es weitere Stürze. Adrian Cruces (CIP-KTM) und Joel Esteban (MTA-KTM) fliegen in Kurve 7 ab. Cruces hat sich wehgetan und muss in Kürze das Medical-Center aufsuchen. Er läuft im Kiesbett aber aus eigener Kraft und atmet am Streckenrand erstmal durch.

Moto3: Sturz in Kurve 1

Direkt zu Beginn der zweiten Runde aber kracht es in Kurve 1. Marco Uriarte (Intact-KTM) und Valentin Perrone (Tech3-KTM) stürzen, während Joel Keslo (Gryd-Honda) und Nicola Carraro (Snipers-Honda) durch das Kiesbett kurven, dabei aber im Sattel bleiben.

Moto3: Uriarte gewinnt Start

Polesetter Brian Uriarte (Ajo-KTM) gewinnt den Start und kommt auch als Führender aus der ersten Runde zurück. Zweiter in der Anfangsphase ist Marco Morelli, Dritter Alvaro Carpe. Der Start ist im gesamten Feld geglückt.

Moto3:

Moto3: Almansa nicht am Start

David Almansa (Intact-KTM), der schon am Freitag von Fieber geplagt war und deshalb beide Trainings des Tages auslassen musste, hat das Wochenende vorzeitig aufgegeben. Zwar war Almansa im 2. Freien Training (Samstag) für 15 Runden auf der Strecke, aber das Qualifying ließ er auf Anraten der Ärzte aus. Und was für das Qualifying galt, das gilt auch für das Rennen. Das Intact-Team tritt somit in der kleinen WM-Klasse einzig mit Marcos Uriarte an, dem Ersatz für den verletzten Stammfahrer David Munoz.

MotoGP Warm-up: Ergebnis

- Link zum komplettem Ergebnis

MotoGP: "Diggia" mit weichem Vorderreifen

Das ist interessant: Di Giannantonio, Miller, Mir und Morbidelli fahren mit dem weichen Vorderreifen. Alle anderen wie erwartet mit hart. Aber im Grand Prix wird es unmöglich sein, mit dem weichen Vorderreifen zu fahren, weil er nach wenigen Runden am Ende ist. Vielleicht haben die vier Fahrer nur noch einen harten Vorderreifen, den sie sich natürlich für das Rennen aufsparen.

MotoGP Warm-up: 10 Minuten für letzte Vorbereitungen

Viel Zeit bleibt den 20 Fahrern im Warm-up nicht. Heute werden wie im Sprint alle mit dem harten Vorderreifen den Grand Prix bestreiten. Wir gehen auch davon aus, dass alle für die lange Distanz den Medium-Hinterreifen verwenden werden. Diese Kombination sollten wir jetzt auch im Warm-up sehen.

MotoGP: Gridstrafen für Morbidelli und Moreira

Wie schon im Sprint am Samstag, so treten in der Königsklasse auch im Grand Prix am Sonntag wieder 20 Fahrer an. Ein volles Starterfeld mit 22 Teilnehmern ist es deshalb nicht, weil Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) schon seit dem Assen-Freitag verletzt ist.

Am Sachsenring-Samstag hat sich im Qualifying zudem Marco Bezzecchi (Aprilia) verletzt, was Reaktionen von unter anderem Marc Marquez hervorgerufen hat.

Trotzdem sieht die Startaufstellung auf dem Sachsenring für den Grand Prix anders aus als für den Sprint. Denn zwei Fahrer haben sich eine Gridstrafe eingefangen. Sowohl Franco Morbidelli (VR46-Ducati) als auch Diogo Moreira (LCR-Honda) starten heute drei Positionen weiter hinten. Grund für die Strafen: Am Freitag haben beide auf der Ideallinie "gebummelt" und standen damit anderen Fahrern im Weg.

- Startaufstellung Grand Prix

Franco Morbidelli VR46 VR46 MotoGP ~Franco Morbidelli (VR46) ~

Foto: Alexanderï¿½Trienitz

Renntag!

Hallo und willkommen zum Grand Prix von Deutschland. Nach dem gestrigen Sprint stellt sich heute die Frage, ob Marc Marquez seinen insgesamt 13. Sieg auf dem Sachsenring feiern kann, oder ob ihm doch Bruder Alex oder Fabio Di Giannantonio in die Suppe spucken können.

Heute wird es ein heißer Renntag mit bis zu 30 Grad Celsius. Also alle Fans, die heute auf den Tribünen sitzen, bitte Sonnencreme und eine Kappe des Lieblingsfahrers einpacken. Und natürlich nicht vergessen, genug zu trinken!

Vor dem MotoGP-Start wird heute Yvonne Catterfield die deutsche Nationalhymne singen.

Der Zeitplan für Sonntag:
09:40-09:50 Uhr: MotoGP Warm-up
11:00 Uhr: Moto3 Rennen (23 Runden)
12:15 Uhr: Moto2 Rennen (25 Runden)
14:00 Uhr: MotoGP Rennen (30 Runden)

Fotostrecke: MotoGP Deutschland: Sieger und Podien seit 2010 AlexanderÂ Trienitz

Foto: Alexander Trienitz

2025: Marc Marquez (Ducati Desmosedici GP25)

Von: Mario Fritzsche

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