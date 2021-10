09:34

Bereit für das Austin-Rodeo?

Alles ist angerichtet für einen spannenden Renntag auf dem Circuit of The Americas! Wären das nicht die Bodenwellen, vor denen es einigen Fahrer über die komplette Renndistanz schon ein wenig graut... In den Warm-ups haben nun noch einmal alle die Gelegenheit, letzte Anpassungen vorzunehmen und sich warmzulaufen.



Wir begleiten das Geschehen auf der Strecke wie immer in unserem MotoGP-Liveticker und halten Dich auch sonst mit allen wichtigen Infos auf dem Laufenden.



Der Zeitplan für Sonntag:

Warm-up

15:40-16:00 Uhr: Moto3

16:10-16:40 Uhr: Moto2

16:40-17:00 Uhr: MotoGP



Rennen

18:00 Uhr: Moto3 (17 Runden)

19:20 Uhr: Moto2 (18 Runden)

21:00 Uhr: MotoGP (20 Runden)