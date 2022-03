MotoGP-Liveticker: Die ersten Freien Trainings beim Saisonauftakt in Katar

03:04

"Seltsamer" Zeitplan für das "Nachtrennen"

Eigentlich ist Katar ein Nachtrennen, aber praktisch fährt nur die MotoGP das Abendtraining, das morgige Qualifying und das Rennen am Sonntag bei Dunkelheit unter Flutlicht. Abgesehen vom zweiten MotoGP-Training finden heute alle anderen Sessions bei Tageslicht statt.



Routinier Andrea Dovizioso meint: "Ich bin mit dem Zeitplan der Trainings nicht einverstanden. Wir haben darüber bereits in der Vergangenheit gesprochen. Einige Fahrer wollen wegen der Feuchtigkeit so früh wie möglich fahren."



Denn wenn es in der Wüste kühler wird, bildet sich am späten Abend Tau auf der Strecke und es wird richtig nass. "Aber ich glaube, wir fahren jetzt zu früh", sagt Dovizioso. "Man kann praktisch nicht arbeiten, weil das erste und dritte Training nutzlos sind."