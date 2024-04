MotoGP-Liveticker Austin: Martin stark, Vinales lauert - Das war der Trainingstag

Moto2 T1: Sturz Canet

Die Kalex des WM-Führenden liegt in der asphaltierten Auslaufzone von Kurve 12. Es ist die Haarnadel am Ende der langen Gegengeraden. Am Scheitelpunkt ist dem Spanier schlagartig das Vorderrad eingeklappt. Ihm ist nichts passiert.



Momente später fliegt Albert Arenas in Kurve 7 ab. Das ist eine schneller Kurve am Ende des S-Abschnitts in Sektor 1.