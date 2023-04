MotoGP-Liveticker: Die ersten Trainings auf dem Circuit of The Americas

Good Morning America!

Hallo und willkommen beim Liveticker zum dritten MotoGP-Wochenende des Jahres. An diesem Wochenende wird in den USA auf dem Circuit of The Americas im US-Bundesstaat Texas gefahren. Seit 2013 steht diese 5,5 Kilometer lange Strecke im Kalender (mit Ausnahme von 2020). Mit sieben Triumphen ist Marc Marquez hier der klare Rekordsieger, aber er fehlt genauso wie Vorjahressieger Enea Bastianini verletzungsbedingt.



Der Zeitplan für Freitag (in MESZ):

16:00-16:35 Uhr: Moto3 Training 1

16:50-17:30 Uhr: Moto2 Training 1

17:45-18:30 Uhr: MotoGP Training 1



20:15-20:50 Uhr: Moto3 Training 2

21:05-21:45 Uhr: Moto2 Training 2

22:00-23:00 Uhr: MotoGP Training 2