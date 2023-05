MotoGP-Liveticker Le Mans: Martin siegt im Sprint, Quartararo stürzt

MotoE: Die Stimmen der Top 3

Matteo Ferrari (Gresini; 1.): "Zunächst einmal muss ich mich bei meinem Team für die harte Arbeit zwischen Rennen 1 und Rennen 2 bedanken. Mein Fehler von heute Vormittag tut mir leid. Deshalb musste ich diesmal eine Long-Lap fahren, aber das Motorrad war fantastisch. Ich habe jede Runde mein Maximum gegeben und freue mich sehr über das Ergebnis. Für Gresini Racing ist das der insgesamt 100. Podestplatz. Es freut mich, dass ich ihnen dieses Geschenk machen konnte."



Jordi Torres (Aspar; 2.): "Mit dem Verlauf des ersten Wochenendes können wir sehr zufrieden sein. Matteo Ferrari hat nach seinem Fehler im ersten Rennen diesmal alles probiert, um ganz vorne ins Ziel zu kommen. Somit war dieses zweite Rennen sehr schnell. Ich habe versucht, an ihm dranzubleiben, aber ein paar kleinere Fehler sind mir unterlaufen. Nachdem Matteo an mir vorbei war, musste ich einsehen, dass die Punkte für den zweiten Platz heute das Wichtigste für die Meisterschaft sind."



Hector Garzo (Intact; 3.): "Ich freue mich, dass ich heute zweimal auf das Podium gefahren bin. Das sind gute Punkte für die Gesamtwertung. Im Vergleich zum ersten Rennen haben wir diesmal etwas anderes probiert. Das hätten wir aber lieben sein lassen sollen, denn ich hatte ziemlich große Probleme. Am Schluss habe ich einfach die Lücke nach hinten verwaltet. Matteo war irre schnell und hat trotz einer Long-Lap noch gewonnen. Glückwunsch an ihn."