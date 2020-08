10:21

Nach den schweren Unfällen, die wir heute in der Moto2 und MotoGP mitansehen mussten, stellt sich die Frage, ob die Strecke für Zweiräder womöglich zu gefährlich ist mit ihren Vollgaspassagen und Höhenunterschieden.



Darauf angesprochen, sagt LCR-Pilot Takaaki Nakagami: "Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass an dieser Stelle in der Bremszone ein solch schlimmer Sturz passiert ist."



"Am Freitag in der Sicherheitskommission haben sich viele Fahrer über das Layout in Kurve 3 und 4 beschwert. Man kommt in der MotoGP dort auf 300 km/h und muss sehr aggressiv bremsen, ein bisschen wie in Le Mans zwischen Kurve 1 und 2. Man muss so hart bremsen und gleichzeitig die Richtung wechseln. (...) Es ist eine gefährliche Stelle."