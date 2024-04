MotoGP-Liveticker in Jerez: Keine Strafen für die Kollisionen in Kurve 5

Moto2: Die Stimmen der Top 3

Fermin Aldeguer (1./Speed-Up-Boscoscuro): "Ich bin sehr glücklich, hier mein Heimrennen gewonnen zu haben. Alle meine Fans sind hier! Vor 30 Jahren war mein Vater zum ersten Mal hier und jetzt haben wir gewonnen. Unglaublich!"



Joe Roberts (2./American-Racing-Kalex): "Mein Qualifying hat mich gekillt. Das Team hat so gut gearbeitet, ich hatte das beste Motorrad. Aber im Qualifying habe ich meine Linie nicht gefunden. Es war eines meiner besten Rennen. Was noch sein hätte können, weiß ich nicht. Wir sind stark und führen die WM an. Ich stehe zum dritten Mal hintereinander auf dem Podium. Das habe ich noch nie geschafft. Jetzt geht es weiter nach Le Mans. Das ist eine Strecke, die ich liebe."



Manuel Gonzalez (3./Gresini-Kalex): "Das Rennen habe ich sehr genossen. In den ersten Runden wollte ich vorne bleiben und meinen Rhythmus fahren. Aber dann fühlte sich das Motorrad anders an, in den Kurven vier und fünf bekam ich Mühe. Ich habe versucht, um den zweiten Platz zu kämpfen. Fermin war sehr schnell. Ihm zu folgen war schwierig. Ein Podium beim Heimrennen ist der Traum von jedem Fahrer."