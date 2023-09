MotoGP-Liveticker Indien: Martin gewinnt Sprint, Aufholjagd von Bezzecchi

MotoGP: Drei von acht Ducati-Fahrern verletzt

Neben Enea Bastianini und Alex Marquez wird damit voraussichtlich auch Luca Marini am kommenden Wochenende in Japan fehlen.



So wie hier in Indien wird auch in Motegi Testfahrer Michele Pirro für Bastianini im Werksteam einspringen. Da Japan eine Woche nach Indien stattfindet, müssen Marquez und Marini laut Reglement nicht ersetzt werden.