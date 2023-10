MotoGP-Liveticker Indonesien: Martin mit Sprint-Sieg neuer WM-Führender

Moto2: Stimmen aus Reihe eins

Aron Canet (Pons-Kalex; 1.): "Ich bin sehr zufrieden damit, wie es für uns an diesem Wochenende läuft. Ich habe einen richtig guten Rhythmus. So etwas erlebt man als Fahrer nur alle ein, zwei Jahre mal. Ich habe an diesem Wochenende wirklich ein ganz besonders gutes Gefühl. Die Bedingungen sind schwierig, denn es ist sehr heiß. Ich habe aber eine starke Pace und werde morgen im Rennen mein Bestes geben. Was dann am Ende dabei herauskommt, werden wir sehen."



Manuel Gonzalez (VR46-Master-Camp-Kalex; 2.): "Ich war heute extrem motiviert, denn mein Gefühl auf dem Motorrad war nahezu perfekt. Im FT3 am Vormittag hatte ich in der letzten Kurve einen kleinen Fehler drin. Es war mir aber klar, dass ich im Qualifying um die Pole mitfahren würde. Ich war in Alleinfahrt sehr schnell und hatte alles unter Kontrolle. In allen drei fliegenden Runden war ich schnell, aber in der letzten wäre ich beinahe gestürzt. Trotzdem freue ich mich über das Ergebnis. Das ist mein bisher bester Startplatz. Das Rennen wird sicherlich sehr schwierig, weil es so heiß ist. Ich glaube aber, dass wir um das Podium und auch um den Sieg mitkämpfen können."



Filip Salac (Gresini-Kalex; 3.): "Gestern hatten wir Pech. Im FT1 ist uns ein strategischer Fehler unterlaufen und im FT2 ist uns die Kupplung kaputtgegangen. Deshalb konnte ich nicht viele Runden drehen. Ich dachte sogar schon, dass es das für uns an diesem Wochenende gewesen wäre, weil wir einfach kaum Kilometer abspulten konnten. Heute Vormittag aber sind mir direkt von Beginn an richtig gute Rundenzeiten gelungen. Im Qualifying hatte ich Glück, dass ich einen guten Windschatten erwischt habe. Das Rennen morgen wird eine ganz andere Geschichte. Die Ausgangsposition ist sicherlich nicht schlecht, aber es wird nicht einfach. Das Ziel ist ein Top-10-Ergebnis."