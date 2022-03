MotoGP-Liveticker Indonesien: Die ersten Trainings auf der neuen Strecke

Moto3 FT1: McPhee fehlt verletzt

Routinier John McPhee ist nicht in Indonesien, weil er sich bei einem Supermoto-Sturz verletzt hat.

Der Schotte hat sich zwei Rückenwirbel gebrochen. Zum Glück geht es ihm soweit gut und es ist keine Operation notwendig. In zwei Wochen will McPhee in Argentinien wieder dabei sein.



Das Husqvarna-Team ersetzt ihn hier nicht. Deshalb sind nur 28 Moto3-Fahrer am Start.