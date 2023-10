MotoGP-Liveticker Indonesien: Bagnaia in Q1! Aprilia gibt am Freitag den Ton an Die MotoGP in Indonesien als Tickernachlese +++ Francesco Bagnaia verpasst die Top 10 +++ Aprilia-Doppelspitze +++ Marco Bezzecchi Dritter +++ Alex Marquez gibt auf +++

Bericht Status: Beendet 13:14 Bis morgen! Mit Francesco Bagnaia in Q1 erwartet uns morgen in der Nacht ein interessanter "Vormittag". Und später gibt es dann den Sprint. Bleibt es morgen trocken, dann sehen wir das erste MotoGP-Rennen in Mandalika auf trockener Strecke. Wir wüschen noch einen schönen restlichen Freitag und sagen bis morgen!



Der Zeitplan für Samstag (in MESZ)

02:40-03:10 Uhr: Moto3 Training 3

03:25-03:55 Uhr: Moto2 Training 3

04:10-04:40 Uhr: MotoGP Freies Training 2

04:50-05:05 Uhr: MotoGP Q1

05:15-05:30 Uhr: MotoGP Q2



06:50-07:05 Uhr: Moto3 Q1

07:15-07:30 Uhr: Moto3 Q2

07:45-08:00 Uhr: Moto2 Q1

08:10-08:25 Uhr: Moto2 Q2

09:00 Uhr: MotoGP Sprint (13 Runden) 11:06 MotoGP T: Die weiteren Positionen Pol Espargaro verpasst als Elfter um 0,047 Sekunden den Q2-Einzug.



Francesco Bagnaia beendet die Session schließlich nur auf Platz 16. Zum ersten Mal seit Jerez ist er in Q1.



Mit knapp zwei Sekunden Rückstand ist Alex Rins 21. und Letzter. 11:04 MotoGP T: Aprilia-Doppelspitze Die Session geht zu Ende und Aprilia bringt sich in eine starke Position. Aleix Espargaro ist mit 1:30.474 Minuten schnellster. Maverick Vinales folgt als Zweiter.



Marco Bezzecchi beendet den Freitag als beeindruckender Dritter. Brad Binder erobert Platz vier. Die Top 5 komplettiert Jorge Martin.



Die weiteren Q2-Plätze sichern sich Marc Marquez, Miguel Oliveira, Fabio di Giannantonio, Jack Miller und Fabio Quartararo. 11:02 MotoGP T: Bagnaia ist in Q1 In seiner letzten fliegenden Runde macht Francesco Bagnaia im letzten Sektor einen Fehler und kommt von der Strecke ab. Damit ist er morgen in Q1



Joan Mir, der direkt hinter Bagnaia fährt, lässt sich von diesem Fehler irritieren und stürzt in dieser Kurve ins Kiesbett. 11:01 MotoGP T: Bestzeit Aprilia Aleix Espargaro fährt neue Bestzeit und verdrängt Bezzecchi von der Spitze.



Bagnaia ist nur noch 16. und beginnt seine letzte fliegende Runde.

10:59 MotoGP T: Sturz Miller Der Australier versenkt seine KTM in Kurve 1 im Kiesbett. Damit sorgt Miller für gelbe Flaggen. Das bedeutet, dass Bagnaia seine fliegende Runde nicht starten kann. Er ist außerhalb der Top 10. Die letzte Runde muss für den Weltmeister passen.

10:58 MotoGP T: Binder Zweiter Die erste wirklich gute Rundenzeit von KTM an diesem Wochenende. Binder ist neuer Zweiter.



Auch Marc Marquez verbessert sich und schiebt sich auf Rang sieben.



Bagnaia ist nur noch Zwölfter!

10:57 MotoGP T: Sturz Bastianini In Kurve 11 liegt die Ducati von Bastianini im Kiesbett. Mit hängenden Schultern humpelt der Italiener davon. Ein Comeback zum Vergessen bisher. 10:56 MotoGP T: Finaler Angriff Alle kommen an die Box und holen sich einen frischen weichen Hinterreifen für die letzten fünf Minuten ab. Mir hängt sich diesmal an das Hinterrad von Bagnaia. 10:52 MotoGP T: Die Reihenfolge Die Top 10 lauten: Bezzecchi, Vinales, Aleix Espargaro, Quartararo, Martin, Miller, Zarco, Oliveira, Bagnaia und di Giannantonio.



Marquez ist Elfter und momentan nicht in Q2. Er sucht sich das Hinterrad von Martin.

10:51 MotoGP T: Bestzeit Bezzecchi! Vor nicht einmal einer Woche wurde "Bez" am Schlüsselbein operiert und er kam erst heute in Indonesien an. Und nun fährt Bezzecchi mit 1:30.644 Minuten neue Bestzeit.



Martin muss seine fliegende Runde wegen eines Fehlers abbrechen.

10:49 MotoGP T: Gute Zeit Quartararo Der Yamaha-Fahrer schiebt sich hinter dem Aprilia-Duo auf Platz drei. Wir warten nun auf die Zeit von Martin. 10:49 MotoGP T: Sturz Aleix Espargaro In seiner nächsten Runde hat der Spanier wieder Sektorbestzeiten, aber dann fliegt er in Kurve 10 ab. Mit Hilfe der Sportwarte richtet er die Aprilia wieder auf und kann weiterfahren.



Auch Martin befindet sich auf seine ersten Qualifying-Runde und hat Bestzeit in den ersten beiden Sektoren. 10:47 MotoGP T: Aprilia legt vor Aleix Espargaro eröffnet die Zeitenjagd und fährt in allen vier Sektoren Bestzeit. Seine Marke lautet nun 1:31.088 Minuten. Auch Vinales greift an, aber nach Bestzeit im ersten Sektor dreht er das Gas zu und probiert es in der nächsten Runde erneut. 10:42 MotoGP T: Enge Zeitabstände Noch hat niemand die Qualifying-Versuche begonnen. Trotzdem ist die Leistungsdichte wieder sehr beeindruckend, denn 16 Fahrer befinden sich in einer Sekunde.



Stark ist der achte Platz von Bezzecchi, während sein Teamkollege Marini mehr Mühe zu haben scheint, denn Marini fehlen zwei Sekunden. 10:30 MotoGP T: Die Reihenfolge Wir sind bei Halbzeit des Trainings. Bagnaia schiebt sich auf Rang neun.



Damit lauten die Top 10: Aleix Espargaro, Vinales, Martin, di Giannantonio, Marquez, Quartararo, Zarco, Bezzecchi, Bagnaia und Miller. 10:23 MotoGP T: Quartararo Fünfter Eine gute Zeit zeigt auch die Yamaha-Speerspitze. Als Fünfter hat Quartararo aber auch schon eine halbe Sekunde Rückstand. 10:21 MotoGP T: Zwei Honda in den Top 10 Marquez ist Siebter und Mir Zehnter. Allerdings fehlt viel auf Aprilia. Marquez hat fast acht Zehntelsekunden Rückstand. 10:15 MotoGP T: Mehr Schrott bei KTM Nun fliegt Jack Miller ab. Auch ihn erwischt es in Kurve 11. Miller passiert nichts. Die Sportwarte schieben die KTM aus dem Kiesbett. 10:13 MotoGP T: Aprilia-Doppelspitze Vinales setzt sich vor Aleix Espargaro an die Spitze. Ab Platz drei folgen Martin, di Giannantonio, Quartararo, Marquez, Miller, Zarco, Mir und Oliveira.

10:10 MotoGP T: Bagnaia in der Box Der Weltmeister kommt nach drei Runden an die Box und diskutiert mit seinen Mechanikern. Über irgendetwas ist er nicht glücklich. Ein technisches Problem ist zumindest optisch nicht zu sehen.



Auf der Strecke zeigt Aprilia wieder auf. Aleix Espargaro fährt in den ersten Minuten Bestzeit. Oliveira ist hinter di Giannantonio Dritter. 09:49 MotoGP: Alex Marquez gibt auf Für den Spanier ist das Wochenende beendet. Im ersten Training hatte Alex Marquez in Folge seiner Rippenbrüche von Indien noch zu starke Schmerzen. Deswegen fährt er im zweiten Training nicht mehr. Alle anderen Fahrer, die von Verletzungen zurückgekommen sind, treten weiterhin an. 09:48 Moto2 T2: Acosta bleibt vorne Das Training geht zu Ende und es ändert sich nichts mehr. Mit 1:34.456 Minuten zeigt Pedro Acosta auch in Indonesien seine Vormachtstellung in der Moto2-Klasse. Die ersten sieben Fahrer schaffen 1:34er-Zeiten. Das sind neben Acosta auch Aron Canet, Sam Lowes, Manuel Gonzalez, Ai Ogura, Jake Dixon und Fermin Aldeguer.



Die Top 10 komplettieren Albert Arenas, Tony Arbolino und Sergio Garcia. Das IntactGP-Duo hat sich keine vorläufigen Q2-Plätze gesichert. Darryn Binder beendet den Freitag als 18. und Lukas Tulovic als 23.

09:45 Moto2 T2: Bestzeit Acosta Der WM-Favorit wird mit 1:34.456 Minuten gestoppt und setzt sich damit wieder vor Canet an die Spitze. Auch Tulovic steigert sich, aber mit eineinhalb Sekunden Rückstand ist der Deutsche nur 22. 09:41 Moto2 T2: Bestzeit Canet Es wird immer enger! Canet ist nun Schnellster, aber er hat nur 0,038 Sekunden Vorsprung auf Acosta und 0,042 auf Lowes. Acosta fährt für seine Schlussattacke auf die Strecke. 09:39 Moto2 T2: Zeitenjagd eröffnet Bei einigen Fahrern leuchten im Timing bessere Sektorzeiten auf. Ogura schiebt sich auf Platz zwei und Binder übernimmt als 14. den letzten Q2-Platz.



Alle sind auf der Strecke. 09:29 Moto2 T2: Drei Fahrer unter 1:35 Acosta, Gonzalez und nun auch Aldeguer knacken die Marke von 1:35 Minuten. Allerdings ist Gonzalez seine 1:34er-Zeit am Vormittag gefahren. 09:23 Moto2 T2: Nicht alle steigern sich In den Top 10 haben nur Acosta, Lowes, Arenas und Arbolino ihre Vormittagszeit unterboten. Generell sind die Zeitabstände wieder eng beisammen, denn die Top 14 sind in einer Sekunde. 09:20 Moto2 T2: Tulovic verbessert sich Kontinuierlich verbessert auch der Deutsche seine Zeit. In seiner achten Runde verkürzt er den Rückstand auf Acosta auf 1,1 Sekunden. Damit schiebt sich Tulovic auf Platz 18.

09:16 Moto2 T2: Bestzeit Acosta Auch der WM-Favorit findet seinen Rhythmus. In seiner sechsten Runde fährt Acosta mit 1:34.800 Minuten neue Bestzeit. Tony Arbolino hat seine Vormittagszeit noch nicht unterboten.

09:13 Moto2 T2: Tulovic auf Anhieb schneller Der Deutsche, dessen Zukunft offen ist, beginnt gut und fährt gleich seine persönlich beste Runde. Damit verbessert sich Tulovic auf Platz 20. Seinen Rückstand verkürzt er auf 1,4 Sekunden. Aber die Topfahrer werfen auch noch schneller werden.



MotoE-Weltmeister Mattia Casadei stürzt in seiner ersten fliegenden Runde in Kurve 16. Momente später liegt die Speed Up von Alonso Lopez am Ausgang der Zielkurve im Kiesbett.

09:01 Moto2 T2: Acosta muss liefern Aufgrund eines Sturzes ist Pedro Acosta am Vormittag nur zwei Runden gefahren. Nun darf er sich keinen Fehler leisten, denn es gilt wichtige Informationen auch zum Reifenverschleiß zu sammeln.

