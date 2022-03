MotoGP-Liveticker Indonesien: Nasse Strecke in den dritten Trainings Die MotoGP in Mandalika im Liveticker +++ Regen sorgt für eine nasse Strecke +++ Keine Zeitenjagd in den dritten Trainings +++ Alle Infos von der Strecke +++

Bericht Status: Live 21:13 Moto3 FT3: Zwei Rookies vorne dabei Werfen wir einen Blick ins Klassement. Folgende Fahrer sind im Regen gut unterwegs: Öncü, Ogden, Surra, Garcia, Artigas, Aji und Migno.



Mit Ogden und Lokalmatador Aji setzen sich zwei Rookies in Szene.



Kaito Toba stürzt in Kurve 1. 21:08 Moto3 FT3: Sturz Bartolini Im zweiten Sektor stürzt Bartolini in Kurve 5. Der Italiener ist okay. Aber sein Motorrad liegt im Kiesbett und das sieht etwas beunruhigend aus. Denn im Kiesbett steht extrem viel Wasser, das scheinbar nicht abfließen kann.

21:05 Moto3 FT3; Surra vor Artigas In der Anfangsphase gibt es trotz der schwierigen Verhältnisse keine Zwischenfälle. Alberto Surro führt das Klassement mit 1:49.661 Minuten an. Damit ist es um knappe zehn Sekunden langsamer als gestern im Trockenen. Der Asphalt scheint also genug Grip zu bieten.

21:01 Moto3 FT3: Alle unterwegs Die Strecke ist richtig nass und es spritzt viel Gischt von den Reifen hoch. Trotzdem sind alle 28 Fahrer unterwegs, denn es könnte auch morgen regnen. Deshalb geht es vor allem darum, ein Gefühl im Regen zu finden und Speed aufzubauen.