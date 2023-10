MotoGP-Liveticker Indonesien: Bagnaia triumphiert, Martin stürzt

Maverick Vinales: "So knapp!"

Maverick Vinales (Aprilia; 2.): "Mann, so knapp! Es lief so gut. Ich hatte die Reifen unter Kontrolle. 'Pecco' war nur einen Tick schneller. Ich habe alles gegeben, wusste aber anhand der Erfahrung von gestern, dass der Hinterreifen irgendwann nachlassen würde. Mit dem Ergebnis und dem Rennen insgesamt bin ich sehr zufrieden. Danke an die indonesischen Fans. In Australien werden wir versuchen, das zu wiederholen. Jetzt aber sollten wir erst einmal dieses Ergebnis genießen, denn das ist schon erstaunlich."