MotoGP-Liveticker Jerez: Alle Rennen mit allen wichtigen Szenen zum Nachblättern

Nächster Stopp: Le Mans!

Am Montag steht in Jerez noch ein offizieller Testtag für alle MotoGP-Teams auf dem Programm. Wir halten Dich wie gewohnt bei 'Motorsport-Total.com' mit allen wichtigen Infos von diesem Test auf dem Laufenden. Das nächste Rennen findet dann am 15. Mai in Frankreich statt. Für heute verabschieden wir uns hier aus dem Ticker und wünschen einen guten Start in die neue Woche.