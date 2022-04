MotoGP-Liveticker Jerez: Das waren die Freitagstrainings in allen Klassen

Moto2 FT2: Kubo nicht fit

Keminth Kubo hat nicht an diesem Training teilgenommen. Der Thailänder hat sich bei einem Qualifying-Sturz in Portimao verletzt. Trotzdem hat er das Rennen in Portugal bestritten und WM-Punkte gesammelt. Auch in Jerez ist er am Vormittag gefahren. Aber es wurde entschieden, dass er das Wochenende vorzeitig beendet.