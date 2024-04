MotoGP-Liveticker Jerez: Viele Stürze und Rekorde - so lief der Trainingsfreitag

Bis morgen!

Der Trainingsfreitag in Jerez hatte ziemlich viele Stürze, aber auch einige Rekorde zu bieten. Morgen wird sich der Blick vor allem gen Himmel richten, denn es könnte regnen.



Das würde nicht nur den Kampf um die Q2-Direktplätze in Moto3 und Moto2 gefährden, sondern auch einiges für die Qualifyings und vielleicht sogar den Sprint durcheinander bringen. Also warten mir mal ab, was der Wettergott spricht. Wir melden uns morgen in jedem Fall mit einer neue Tickerausgabe zurück, egal ob Regen oder Sonnenschein. Bis dahin!



Der Zeitplan für Samstag:

08:40-09:10 Uhr: Moto3 Training 2

09:25-09:55 Uhr: Moto2 Training 2

10:10-10:40 Uhr: MotoGP Freies Training 2

10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1

11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2



12:50-13:05 Uhr: Moto3 Q1

13:15-13:30 Uhr: Moto3 Q2

13:45-14:00 Uhr: Moto2 Q1

14:10-14:25 Uhr: Moto2 Q2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint (12 Runden)