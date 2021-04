04:23

FT1 MotoGP: Arbeit an der Rennpace

Die meisten Fahrer sind jetzt mit den gebrauchten Reifen aus ihrem ersten Run unterwegs und arbeiten an ihrer Rennpace. Johann Zarco kann sich steigern und reiht sich an dritter Stelle hinter Aleix Espargaro und Quartararo ein, der ebenfalls ein konstant gutes Tempo vorlegt. Auch Vinales, derzeit Vierter, kommt besser zurecht als zuletzt in Portimao.