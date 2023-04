MotoGP-Liveticker Jerez: Aprilia top, Bagnaia in Q1! So lief der Freitag Die MotoGP in Spanien im Re-live +++ Aprilia-Doppelspitze am Freitag +++ Dani Pedrosa starker Dritter +++ Bezzecchi, Bagnaia und Quartararo in Q1

Bericht Status: Beendet 19:48 Bis morgen! An diesem Trainingsfreitag in Jerez gab es einige Überraschungen - positiv wie negativ. Vor allem mit Blick auf das morgige MotoGP-Qualifying bleibt es spannend. Denn mit Bezzecchi, Bagnaia, Quartararo und Rins sind in Q1 einige große Namen vertreten, doch nur zwei kommen weiter.



Wir melden uns pünktlich zu den Trainings am Samstagvormittag mit einer neuen Ausgabe unserer MotoGP-Livetickers zurück und werden dann natürlich auch die Qualifyings und das Sprintrennen im Detail mitverfolgen. Bis dahin!



Der Zeitplan für Samstag:

08:40-09:10 Uhr: Moto3 Training 3

09:25-09:55 Uhr: Moto2 Training 3

10:10-10:40 Uhr: MotoGP Freies Training



10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1

11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2

12:50-13:05 Uhr: Moto3 Q1

13:15-13:30 Uhr: Moto3 Q2

13:45-14:00 Uhr: Moto2 Q1

14:10-14:25 Uhr: Moto2 Q2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint (12 Runden)

16:10 Uhr: Rookies-Cup Rennen 1 (14 Runden) 17:16 MotoGP T2: Direkt für Q2 qualifiziert sind Aleix Espargaro (Aprilia)

Maverick Vinales (Aprilia)

Dani Pedrosa (KTM)

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Jack Miller (KTM)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Miguel Oliveira (RNF-Aprilia)

Alex Marquez (Gresini-Ducati)

Takaaki Nakagami (LCR-Honda)

Luca Marini (VR46-Ducati) 17:10 MotoGP T2: Bezzecchi und Bagnaia in Q1! Binder verpasst den direkten Sprung in Q2 als Elfter knapp. WM-Leader Bezzecchi und Weltmeister Bagnaia sind zwar schneller als im ersten Training. Es reicht aber am Ende nur für die Plätze zwölf und 13. 17:04 MotoGP T2: Späte Steigerungen, Bagnaia in Gefahr Oliveira kann nachlegen und kickt Bagnaia aus den Top 10. Auch Zarco und Alex Marquez schaffen den Sprung. Jetzt knacken doch noch einige Fahrer ihrer Vormittagszeiten. 17:00 MotoGP T2: Quartararo abgeschlagen Quartararo liegt um Gesamtklassement derzeit auf Platz 16. Er müsste vier Zehntel finden, um es unter die Top 10 zu schaffen. Für ihn rächt sich jetzt, dass er bei kühleren Bedingungen am Vormittag zum Ende des Trainings nicht mit frischen weichen Reifen ausgerückt ist. 16:58 MotoGP T2: Schneller, aber nicht schnell genug Zwar gibt es in diesem Training einige Verbesserungen. In den Top 10 der kombinierten Zeitenliste ist es bisher aber nur Vinales gelungen, seine Zeit aus dem ersten Training zu unterbieten.



Daneben haben sich auch Bezzecchi, die beiden Yamaha-Piloten, Di Giannantonio, Raul Fernandez, Bastianini, Folger und Lecuona steigern können. Sie liegen aber dennoch alle außerhalb der Q2-Direktplätze. 16:49 MotoGP T2: Bastianini mit Problemen Bastianini hat bei seinem ersten Rennwochenende seit der Verletzung, die er sich in Portugal zuzog, mit der rechten Schulter zu kämpfen. Das prophezeite der Italiener bereits gestern. Doch es scheint schwieriger als erwartet. In der Box kann er wohl kaum seinen Arm heben. Ob er weitermacht, bleibt abzuwarten.



Auch bei Bagnaia läuft es nicht. Laut Davide Tardozzi fühlt er sich mit dem aktuellen Set-up nicht wohl und hat vor allem am Kurveneingang Probleme. 16:45 MotoGP T2: Martin mit neuer Sessionbestzeit Martin hat sich mit dem harten Vorderreifen mittlerweile an die Spitze dieser Session geschoben. Die Bestzeit liegt jetzt bei 1:38.008 Minuten. Noch 20 Minuten stehen auf der Uhr, um das zu unterbieten. 16:39 MotoGP T2: Enges Feld Die Abstände im Feld sind extrem eng. Aleix Espargaro markiert mit 1:38.024 Minuten eine neue Sessionbestzeit, hat aber nur 72 Tausendstel Vorsprung auf Bezzecchi, der neuer Zweiter ist. Dahinter liegen Nakagami, Marquez, Vinales, Quartararo, Martin und Marini innerhalb von zwei Zehntelsekunden zur Spitze. 16:33 MotoGP T2: Harter Reifen Neben Rins probieren jetzt auch Martin und Binder den harten Vorderreifen aus. Da alle auf unterschiedlich alten Pneus unterwegs sind, ist es schwer, die Zeiten einzuordnen. Bagnaia liegt in dieser Session zum Beispiel nur an 19. Stelle. 16:30 MotoGP T2: Es geht weiter Das ging schnell. Die Aufräumarbeiten ist schon wieder abgeschlossen und es kann weitergehen. Die aktuelle Reihenfolge: Nakagami, Alex Marquez, Quartararo, Aleix Espargaro, Vinales, Zarco, Bezzecchi, Oliveira, Raul Fernandez, Martin.



Am Gesamtklassement hat sich bisher nichts geändert, da außer Lecuona noch keiner schneller war als am Vormittag. 16:24 MotoGP T2: Rote Flagge Es werden rote Flaggen geschwenkt. Die Session ist bei noch 37:41 Minuten unterbrochen. Schuld sind Schäden am Airfence in Kurve 13, die von Lecuonas Sturz stammen. Seine Honda war durchs Kiesbett bis in die Streckenbegrenzung geflogen. 16:14 MotoGP T2: Deutlich langsamer Das Live-Timing funktioniert wieder. Allerdings liegen die Zeiten deutlich über denen am Vormittag. Quartararo führt nach sechs Runden mit 1:38.135 Minuten vor Bezzecchi und Alex Marquez. Vinales ist Vierter, Nakagami Fünfter.



Lecuona ist der einzige Fahrer, der sich bisher steigern konnte. Er ist aber weiterhin Letzter und jetzt in Kurve 13 auch noch gestürzt. 16:04 MotoGP T2: Härtere Reifen Gegenüber dem Vormittag hat sich die Asphalttemperatur fast verdoppelt. Sie liegt jetzt bei 43 Grad. Bei den Reifen fällt die Wahl deshalb eine Stufe härter aus. Die meisten sind mit dem Medium unterwegs. Alex Rins fährt vorne sogar die harte Variante. 15:59 MotoGP T2: Kampf um Q2 Die MotoGP beschließt den Freitag mit ihrem zweiten Training, das auch darüber entscheidet, wer direkt in Q2 einzieht und wer am Samstag den Umweg über Q1 nehmen muss. Neben der Rennvorbereitung geht es jetzt also auch um die eine schnelle Runde.



Am Vormittag überrascht Pedrosa mit der Bestzeit. Es war übrigens das erste Mal seit dem FT2 in Japan 2018, dass der Spanier ein MotoGP-Training toppte. 15:45 Moto2 T2: Acosta legt nach Während mit Garcia ein weiterer Fahrer stürzt, schraubt Acosta die Sessionsbestzeit auf 1:42.079 Minuten. Damit ist er zwar immer noch eine Sekunde langsamer als Lowes am Vormittag. In der Hitze des Nachmittag ist der Ajo-Pilot aber der Schnellste. Canet hat als Zweiter 0,235 Sekunden Rückstand. 15:42 Moto2 T2: Gresini-Duo neben der Strecke Sowohl bei Alcoba als auch bei Salac scheint es in der Schlussphase technische Probleme zu geben. Beide rollen an verschiedenen Stellen der Strecke aus und müssen ihr Bike parken. Für sie ist das Training zu Ende. 15:33 Moto2 T2: Canet im Kies Und da liegt auch schon der Nächste im Kiesbett. Canet rutscht in Kurve 13 weg. Er hebt sein Bike aber sofort wieder auf und ist schnell zurück an der Box. So verliert der Spanier kaum Zeit. 15:26 Moto2 T2: Halbzeit Die Hälfte dieses Trainings ist absolviert. Viele Fahrer befinden sich derzeit an der Box. In dieser Session führt Acosta vor Canet, Lowes, Arbolino, Lopez, Arenas, Chantra, Gonzalez, Ogura und Aldeguer. Schenllser als am Vormittag ist von ihnen aber bisher keiner.



Der Einzige, der sich bisher steigern konnte, ist Ersatzpilot Minamimoto. Er ist allerdings weiterhin Letzter. 15:14 Moto2 T2: Dieselben Namen vorn Canet legt mit einer Zeit von 1:42.314 Minuten vor. Arbolino, Acosta und Chantra sind seine erste Verfolger. Das Bild aus dem ersten Training setzt sich also fort. Denn diese Namen mischten auch dort von Beginn an im Spitzenfeld mit. Noch ist aber niemand schneller. 15:08 Moto2 T2: Wer kann sich steigern? Die nächsten 40 Minuten gehören der Moto2. In der Zwischenklasse hatte Sam Lowes am Vormittag mit einer Zeit von 1:41.170 Minuten die Nase vorn. In der Moto3 konnten sich am heißeren Nachmittag nur wenige Fahrer verbessern. Warten wir mal ab, ob sich das auch in der Moto2 bestätigt. 15:00 Moto3 T2: Öncü bleibt Freitagsschnellster Am Ende sichert sich Masia mit 1:46.905 Minuten die Sessionsbestzeit. Dahinter reihen sich Sasaki, Migno, Toba und Suzuki ein. Von ihnen hat sich gegenüber dem ersten Training allerdings nur Sasaki gesteigert. Insgesamt bleibt die Session langsamer.



Im Gesamtklassement hält sich Öncü vor Masia und Holgado an der Spitze. Sasaki ist neuer Vierter. Rueda, Ortola, Artigas, Migno, Farioli und Moreira runden die Top 10 an diesem Freitag ab. Neben ihnen wären - Stand jetzt - auch Toba, Alonso, Suzuki und Bertelle direkt in Q2. 14:55 Moto3 T2: Schlussphase Außer Alonso sind jetzt alle Fahrer unterwegs und es kommt Bewegung ins Klassement. Sasaki ist der Erste, der in dieser Session die 1:47 Minuten unterbietet. Ihm folgt Masia, der nur 34 Tausendstel langsamer ist. Toba und Suzuki kratzen ebenfalls an der Marke. 14:47 Moto3 T2: Warten an der Box Noch hat Sasaki die Box nicht wieder verlassen. Offenbar werden an seinem Bike noch die letzten Handgriffe gemacht. Ähnlich sieht es bei Toba aus, der auch noch nicht wieder draußen war. Noch zehn Minuten stehen auf der Uhr. Mehr laden