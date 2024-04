MotoGP-Liveticker Jerez: Marc Marquez feiert erste Poleposition mit Ducati

Moto3 Q2: Holgado mit frühem Crash

David Alonso fuhr am Freitag im Trockenen in einer eigenen Liga und korrigierte den Streckenrekord mehrfach nach unten. Klar geht er als Favorit in dieses Qualifying. Gar nicht gut beginnt die Session für WM-Leader Daniel Holgado. Er hat in Kurve 5 einen Highsider. Und es sieht ganz so aus, als hätte er sich verletzt ...