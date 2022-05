MotoGP-Liveticker Jerez: Pecco Bagnaia besiegt Fabio Quartararo im Qualifying

Freuen wir uns auf spannende Rennen!

Mit Francesco Bagnaia und Fabio Quartararo haben sich zwei Fahrer in die Favoritenstellung gebracht. Aber wer setzt sich durch? Und wer holt die Siege in den kleinen Klassen plus im zweiten MotoE-Rennen? Morgen wartet ein spannender Renntag auf uns. Wir verabschieden uns aus dem Ticker und wünschen noch einen schönen Abend. Bis morgen!



Der Zeitplan für Sonntag

09:00-09:10 Uhr: Moto3 Warm-up

09:20-09:20 Uhr: Moto2 Warm-up

09:40-10:00 Uhr: MotoGP Warm-up



11:00 Uhr: Moto3-Rennen (22 Runden)

12:20 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)

15:30 Uhr: MotoE Rennen 2 (8 Runden)

16:30 Uhr: Red Bull Rookies Rennen 2 (16 Runden)