07:43

FT4 MotoGP: Morbidelli in Q1

Aleix Espargaro hat einen kleinen Ausrutscher, kann aber gleich wieder auf seine Aprilia steigen. Im Klassement liegt er an fünfter Stelle hinter Quartararo, Rins, Morbidelli und Mir.



Derweil haben wir einen unerfreulichen Nachtrag in Bezug auf das dritte Freie Training zu vermelden: Morbidelli wurde eine weitere Runde gestrichen. Damit fällt der Petronas-Pilot aus der Top 10 und muss später in Q1 antreten. Miller rückt dafür vor und ist direkt in Q2.