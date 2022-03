MotoGP-Liveticker Katar 2022: Start in den Renntag mit dem Warm-up Der MotoGP-Saisonauftakt 2022 in Katar im Liveticker +++ Warm-up als letzte Chance für Änderungen beim Set-up +++ Einige Strafen in der Moto3-Klasse +++

Bericht Status: Live 05:50 MotoGP Warm-up: Sturz Marquez! Beim Versuch an Bagnaia dranzubleiben stürzt Marc Marquez in Kurve 10. Das Vorderrad ist ihm in dieser Linkskurve eingeklappt – Chattering!



Aber es ist nichts passiert. Marquez stellt die Honda auf und fährt weiter. 05:49 MotoGP Warm-up: Bagnaia überholt Marquez Marquez wird aufs Dashboard die Nachricht geschickt, dass ihm Bagnaia folgt. Schließlich überholt Bagnaia auf der Zielgeraden und bremst sich an der Honda vorbei. Nun folgt Marquez und kann die Ducati studieren. 05:47 MotoGP Warm-up: Bagnaia folgt Marquez Nach der ersten Runde kehren Bagnaia und Marquez zurück an die Box und wechseln das Motorrad. Gemeinsam fahren sie wieder los. Auf der Strecke dreht Marquez wenige Zehntelsekunden vor Bagnaia die Runden. Somit kann "Pecco" die neue Honda studieren. 05:41 MotoGP Warm-up: Schwierige Reifenwahl Die Reifenwahl ist für das Rennen knifflig. Einige Fahrer meinten gestern, dass der weiche Hinterreifen eine Option ist. Andere schlossen das kategorisch aus und setzen auf die mittlere Variante.



Das Warm-up ist in Bezug auf die Reifenwahl praktisch nutzlos, denn jetzt ist es viel wärmer als später im Rennen. Momentan werden 45 Grad Celsius Asphalttemperatur gemessen. Am Abend wird es bestimmt um 10 Grad kühler sein.

05:35 Moto2 Warm-up: Marcel Schrötter vorne dabei Augusto Fernandez fährt mit 1:59.711 Minuten die Bestzeit. Und auch Marcel Schrötter ist konkurrenzfähig. Mit 0,167 Sekunden Rückstand belegt der Deutsche Platz zwei. Auf den weiteren Positionen folgen Sam Lowes, Jake Dixon und Cameron Beaubier.



Pole-Mann Celestino Vietti fährt die siebtschnellste Zeit. Moto3-Weltmeister Pedro Acosta ist gestern im Qualifying gestürzt. Nun fehlen ihm knappe vier Zehntelsekunden, womit er sich als Neunter einreiht.



In dem kurzen Warm-up können die Fahrer nur fünf Runden drehen. Zwischenfälle gab es keine.

04:38 Moto3 & Moto2: Kürzere Warm-ups in diesem Jahr Die Aufwärmtrainings der Klassen Moto3 und Moto2 wurden in diesem Jahr von 20 Minuten auf 10 Minuten verkürzt. Ursprünglich wollte man sie für die kleinen Klassen komplett abschaffen, aber man einigte sich auf einen Kompromiss. Sollte es am Samstag einen Sturz oder ein technisches Problem gegeben haben, können die Teams die Motorräder doch noch checken.



Das MotoGP Warm-up dauert wie gewohnt 20 Minuten.