MotoGP-Liveticker Katar: Jorge Martin erobert erste Pole des Jahres

MotoGP Q2: KTM in Reihe 2

Die Zeit von vor dem Sturz bringt Brad Binder Startplatz vier. Reihe zwei wird komplettiert von Francesco Bagnaia und Marc Marquez.



Vorjahressieger Fabio Di Giannantonio führt die dritte Startreihe an. Pedro Acosta wird seine ersten MotoGP-Rennen von Startplatz acht in Angriff nehmen. Als Neunter steht Alex Marquez in der Aufstellung hinter seinem Bruder.



Die Plätze in Startreihe vier gehen an Maverick Vinales, Jack Miller und Raul Fernandez. Letzterer ist in seiner letzten fliegenden Runde in Kurve 6 gestürzt.