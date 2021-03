11:54

Moto3 FT2: Karierte Flagge

Eine spannende Zeitenjagd in den finalen Minuten geht zu Ende. Kaito Toba ist mit 2:04.839 Minuten der Schnellste. An den Top 5 hat sich nichts mehr verändert. Hinter dem Japaner folgen Jaume Masia, Gabriel Rodrigo, Sergio Garcia und Jason Dupasquier.



Eine gute Runde gelingt auch Maximilian Kofler. Der Oberösterreicher schiebt sich auf Platz 10. Das ist sein bestes Trainingsergebnis und könnte schon den direkten Einzug ins Q2 bedeuten, falls morgen im heißen FT3 am Nachmittag keine besseren Zeiten möglich sind.



Rookie Izan Guevara stürzt bei seinem Zeitangriff in Kurve 4. Passiert ist ihm nichts.