10:54

Moto3: Die Stimmen der Top 3

Jaume Masia (Ajo-KTM; 1.): "Das war irre! Wir haben schon beim Test gut gearbeitet, aber es war nicht einfach, sich das Rennen richtig einzuteilen. Der Wind blies sehr stark, was es für mich vor allem dann schwierig machte, wenn ich ganz vorne lag. Die letzte Runde lief perfekt. So können wir weitermachen."



Pedro Acosta (Ajo-KTM; 2.): "Das ist ein unglaubliches Gefühl und der Lohn für die harte Arbeit von Red Bull und Repsol. Ich muss mich bei Aki bedanken für die Chance, dass ich hier fahren darf."



Darryn Binder (Petronas-Honda; 3.): "In Kurve 12 der letzten Runde blies der Wind sehr stark und ich musste weit gehen. Anschließend habe ich alles gegeben, aber auf der Linie hat es nicht ganz gereicht. Trotzdem war es ein richtig gutes Rennen für mich auf einer Honda mit Pole-Position und einem Podestplatz. Ich kann mich nicht beschweren."