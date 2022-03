MotoGP-Liveticker Katar: Wer qualifiziert sich direkt für das wichtige Q2?

04:21

Moto2 FT3: Ajo-Duo wird gejagt

Wir haben also gesehen, dass man die Freitagszeiten unterbieten kann. In der Moto2-Klasse war gestern Augusto Fernandez mit 1:59.112 Minuten Schnellster. Zweiter war sein Ajo-Teamkollege Pedro Acosta.



Sehr gut unterwegs war auch Marcel Schrötter auf Rang drei. Die operierte Hand bereitete ihm zwar Schmerzen, aber es war verkraftbar. "Jetzt schon so fahren zu können und direkt flott zu sein, ist natürlich auch für mich überraschend", meinte er gestern Abend. "Ich wusste, dass wenn ich ein so gutes Gefühl habe, wie bei den Wintertests, dann ist viel machbar.