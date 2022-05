MotoGP-Liveticker Le Mans: Bagnaia vor Miller auf Pole - Honda abgeschlagen

Ein paar interessante Zahlen

- Für Ducati ist es die erste Poleposition in Le Mans.



- Es ist die 50. Poleposition des Ducati-Werksteams in der MotoGP und die 60. für den italienischen Hersteller in der Königsklasse.



- Es ist das fünfte Mal, dass sich eine Desmosedici GP in dieser Saison die Poleposition sichert (2x Bagnaia, 2x Martin, 1x Zarco).



- Bagnaia zieht mit acht Polepositions auf einer Ducati mit Capirossi gleich und wird der zweite Ducati-Fahrer mit den meisten Polepositions in der MotoGP.