MotoGP-Liveticker Le Mans: Bastianini siegt, Bagnaia stürzt - Quartararo P4

Jack Miller: "Ich konnte nichts entgegensetzen"

Jack Miller (Ducati/2.): "Es ist toll, wieder hier zu sein, nachdem ich bei den zurückliegenden Rennen kämpfte, aber nichts erreichte. Die Jungs an der Spitze waren schnell. Pecco ging zeitig an mir vorbei. Es sah so aus, als konnte er etwas schneller fahren. Ich hatte viel Haftung, doch ich konnte in den Rechtskurven nicht so hart attackieren wegen dem weichen Vorderreifen. Dieser Reifen lieferte mir aber immerhin etwas Rückmeldung, was der Medium-Vorderreifen nicht tat. Ich stürzte immer, wenn ich mit diesem Reifen fuhr."



"Mit dem weichen Reifen war das Motorrad etwas unruhiger, doch immerhin wusste ich, woran ich bin. Pecco zog vorbei und wollte entkommen. Doch als er vorne lag, hatte er viele Schrecksekunden. Ich sah, dass Bastianini näher kam. Er zog vorbei und ich konnte nichts entgegensetzen. Pecco und er lieferten sich einen kleinen Kampf. Meine Rundenzeiten wurden am Ende etwas besser und ich kam näher heran. Doch er fuhr wirklich gut. Aleix machte von hinten Druck. Ich hatte ein Deja-vu. Beim letzten Mal war es Marquez. Jetzt war es Aleix, der mich besorgte. Es ist schön, dem Team ein Podium zu schenken. Und das vor den unglaublichen Fans hier in Le Mans."