MotoGP-Liveticker Le Mans: Das war der 1.000 Grand Prix der Geschichte

Moto2: Die Stimmen der Top 3

Tony Arbolino (Marc-VDS-Kalex; 1.): "Verrückt! Körperlich war das Rennen sehr anstrengend. Nach zwei, drei Runden war ich schon ein bisschen müde. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht liegt es an meiner Erkältung, die ich mir eingefangen habe. Ich bin einfach nur happy! Vielen Dank an alle, die mir von zu Hause aus die Daumen drücken, vor allem auch an meine Mama, weil heute Muttertag ist. Ich glaube, ich habe dieses Ergebnis verdient. Lasst uns jetzt so weitermachen."



Filip Salac (Gresini-Kalex; 2.): "Ich hatte Spaß und habe alles gegeben. Weil es das erste Rennen in diesem Jahr war, in dem ich keine Probleme mit Armpump hatte, konnte ich wirklich mit 100 Prozent Einsatz fahren. Das war das beste Rennen meines Lebens. Ich bin zwar im vergangenen Jahr auch schon mal Zweiter geworden, aber das war damals ein Regenrennen."



"Heute ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich einem Trockenrennen auf das Podium gefahren bin. Vielen Dank an mein Team, an Nadia [Padovani] und an alle, die mich unterstützen. Voriges Jahr wusste ich nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt noch mitfahren würde. Dieses Team aber hat mir eine Chance gegeben und ich zeige, dass ich diese Chance verdient habe."



Alonso Lopez (Speed-Up-Boscoscuro; 3.): "Ich habe wie immer mein Bestes gegeben. Aber seit ein paar Rennen fehlt uns ein bisschen was, um es ganz nach vorne zu schaffen. Wir müssen uns das anschauen und die Abstimmung des Motorrads wohl ein bisschen verändern, um wieder um Siege kämpfen zu können. Trotzdem freue ich mich sehr für mein Team und alle, die mich unterstützen."