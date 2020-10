03:30

Moto3 FT1: Ogura am Boden

Ai Ogura hat wegen des Regens das Training erst mit Verspätung begonnen. In seiner Situation darf man keine Verletzung riskieren. Doch jetzt fliegt er am Ausgang der Dunlop-Schikane in Kurve 4 ab. Der Japaner ist okay.



In der WM hat Ogura drei Punkte Vorsprung auf Arenas.