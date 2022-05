MotoGP-Liveticker Le Mans: Neuer Streckenrekord, aber auch viele Stürze

Moto3 FT2: Fellon mit Highsider

Mit Fellon ist in der Dunlop-Schikane der nächste Fahrer gestürzt. Auch beim ihm war es ein Highsider. Woran es liegt, dass so viele so früh in dieser Session crashen, lässt sich von außen schwer beurteilen. Es ist mit 20 Grad Luft- und 29 Grad Asphalttemperatur jedenfalls noch mal deutlich wärmer als am Morgen.