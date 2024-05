MotoGP-Liveticker Le Mans: Martin siegt! Marquez überrumpelt Bagnaia

Marc Marquez: "Ich musste es probieren"

Marc Marquez (Gresini-Ducati; 2.): "Das war eine richtig schöne Aufholjagd, nachdem ich vom 13. Startplatz losgefahren bin. Mein Start heute war gut, aber nicht so gut wie gestern. Deshalb hat es eine gewisse Zeit gedauert, die anderen Fahrer zu überholen. Speziell zu Beginn, wenn die Reifen noch frisch sind, ist die Beschleunigung aller ganz ähnlich. Als die Reifen dann ein bisschen nachließen, kam ich besser zurecht. Das Beeindruckendste war aber meine Pace in Alleinfahrt. Ich war in der Lage, zur Spitze aufzuholen."



"Fünf Runden lang habe ich es probiert, 'Pecco' zu überholen, aber er hat extrem spät gebremst. In der letzten Runde musste ich es dann einfach probieren. Er kennt mich und ihr kennt mich auch! Ich musste es probieren. Es war ein gutes Überholmanöver, bei dem ich diesmal die Linie halten konnte. Im letzten Sektor habe ich dann gut verteidigt. Ich bin sehr glücklich. Vielen Dank an das Team, denn wir hatten an diesem Wochenende große Probleme am Freitag. Wir haben aber verstanden, warum das so war. Wir lernen mit diesem Motorrad einfach immer noch dazu. Heute waren wir schnell."