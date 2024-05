MotoGP-Liveticker Le Mans: Martin gewinnt, Bagnaia raus - die Sprint-Action

Moto3: Stimmen der ersten Reihe

David Alonso (Aspar-CFMoto; 1.): "Heute gibt es keine Punkte, die gibt es erst morgen. Bei meinem ersten Versuch heute waren die Bedingungen ein bisschen schwierig. Es war sehr heiß und mir ist ein Fehler unterlaufen. Mit dem zweiten Reifen ist es mir gelungen, die Temperatur besser zu managen und eine bessere Rundenzeit zu fahren. Die hat für die Pole gereicht. Das Team hat an diesem Wochenende großartig gearbeitet, um mir ein Motorrad hinzustellen, auf dem ich mich richtig wohl fühle. Jetzt richte ich den Blick auf morgen."



Daniel Holgado (Tech3-GasGas; 2.): "Für mich und das Team war das ein verrücktes Qualifying, weil alle Fahrer gewartet haben. Mit dem Ergebnis bin ich aber zufrieden, denn im dritten Freien Training war mein Gefühl nicht so gut gewesen. Wir haben aber gute Veränderungen vorgenommen in der Zeit zwischen FT3 und dem Qualifying. Jetzt bin ich bereit, morgen um den Sieg zu kämpfen."



Jose Antonio Rueda (Ajo-KTM; 3.): "Es ist toll für mich und das Team, wieder die erste Startreihe erreicht zu haben. Nach zwei Rennen, die ich verpasst habe, ist es schön, jetzt wieder hier zu stehen. Ich muss mich bei meinem Team bedanken für die harte Arbeit an diesem Wochenende. Das Motorrad wurde von Session zu Session verbessert. Vielen Dank an das Team, an meine Familie und an alle, die mich unterstützen."