MotoGP-Liveticker Lusail: Martin triumphiert im Sprint, Bagnaia Fünfter

Luca Marini: "Die anderen waren heute schneller"

Luca Marini (VR46-Ducati; 3.): "Schon nach dem Qualifying war mir klar, dass uns hinsichtlich der Pace im Rennen ein paar Zehntelsekunden fehlen. Das hat sich bewahrheitet. Anfangs habe ich versucht zu pushen, um einen Vorsprung herauszufahren. Aber die anderen waren heute einfach schneller als ich. Am Schluss ging es nur noch darum, in den Top 3 ins Ziel zu kommen. Das ist ein fantastisches Ergebnis."



"Wir müssen jetzt weiter dranbleiben und für das Rennen morgen noch etwas finden. Heute hatte ich am Hinterrad einfach zu wenig Grip. Damit hatte ich nicht gerechnet, denn im Training [am Freitag] wurde der Grip mit dem harten Reifen hinten von Runde zu Runde besser. Heute aber war es von der vierten Runde bis ins Ziel ein Desaster. Wir müssen jetzt verstehen, warum das so war. Jorge fährt bei wenig Grip jedes Mal so stark. Er hat eine richtig gute Abstimmung für solche Bedingungen. Gratulation an ihn. Das war eine ganz starke Leistung von ihm heute."