MotoGP-Liveticker Lusail: Bagnaia wird von Di Giannantonio besiegt!

Nächster Halt: Saisonfinale Valencia!

Zum Abschluss wirf noch einen Blick auf die Karriere von Sensationssieger Di Giannantonio:

Fabio Di Giannantonio wird am 10. Oktober 1998 in Rom (Italien) geboren. Bevor er in die Motorrad-WM einsteigt, verbringt er zunächst zwei Jahre (2014 und 2015) im Rookies-Cup, der im Rahmenprogramm der WM-Rennen ausgetragen wird. Als Vizemeister empfiehlt sich "Diggia" für mehr.