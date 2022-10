MotoGP-Liveticker Malaysia: Das war der Renntag in Sepang

Damit geht der Liveticker für heute zu Ende. In zwei Wochen findet in Spanien das Saisonfinale statt. Bagnaia hat schon eine Hand am WM-Pokal, aber in trockenen Tüchern ist der Titel noch nicht. In Valencia haben wir mit Regen auch schon totales Chaos erlebt. Also lassen wir uns überraschen!



Ein kleiner Hinweis zum Schluss. Wer ein schickes Weihnachtsgeschenk sucht, kann bei unserem Fotopartner GP-Fever.de fündig werden! Es gibt wieder unterschiedlich gestaltete MotoGP-Wandkalender für 2023. Mit dem Gutscheincode MST10 sicherst du dir 10 Prozent Rabatt!

Foto: GP-Fever.de