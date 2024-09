MotoGP-Liveticker Misano 1: So hat Martin im Sprint Bagnaia besiegt

MotoGP: Keine Reifendruckstrafen

Abgesehen von Piqueras in der Moto3 wurden in den anderen beiden Klassen heute keine Strafen ausgesprochen. Somit gab es in der MotoGP auch keine Verstöße gegen die Regel beim Mindestdruck im Vorderreifen. Das Gegenteil war der Fall. Im Verkehr klagten die meisten Fahrer über zu hohen Druck im Vorderreifen. Ein Mitgrund dafür, warum Überholen heute so schwierig war.