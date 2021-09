03:53

MotoGP Warm-up: Binder wieder mit bewährtem Chassis

In Aragon ist Brad Binder mit einer Weiterentwicklung des Stahlchassis gefahren. Oliveira war davon nicht überzeugt und will erst beim Test am Dienstag und Mittwoch damit weiterarbeiten. Nun hat auch Binder zurückgerüstet auf die Version, die seit Mugello im Einsatz ist.