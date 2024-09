MotoGP-Liveticker Misano 2: Marc Marquez mit erster Bestzeit

Moto2 FT: Ferrari mit Wildcard dabei

Als Nächstes ist die Moto2 an der Reihe. Auf der Strecke ist es immer noch größtenteils feucht, auch wenn sich langsam eine trockene Linie bildet. Manche haben es deshalb nicht allzu eilig, direkt auszurücken.



Neben den Stammfahrern gibt es in der Moto2 an diesem Wochenende einen Wildcard-Starter: Matteo Ferrari tritt als dritter Fahrer für Gresini an. Er fuhr vor zwei Wochen in Misano noch MotoE.