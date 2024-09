MotoGP-Liveticker Misano 2: Bagnaia gewinnt nach Fehler von Martin

Moto2-Qualifying: Das sagte der Polesetter

Aron Canet (Fantic-Kalex; 1.): "Ich bin zufrieden, aber zu ziemlich sauer. In Kurve 14 haben sie vor mir plötzlich Gas weggenommen. Das war schon im zweiten Freien Training heute Morgen so. Und es war auch schon in Österreich und in Aragon so. Ich glaube wir brauchen eine Regel wie in der Moto3-Klasse, dass ein Sektor nicht langsamer als 110 Prozent sein darf. Denn es ist einfach extrem gefährlich!"



"Wenn sie schon fast stehenbleiben, dann besser neben der Strecke, nicht auf der Strecke, denn das ist wie schon gesagt sehr gefährlich. Abgesehen davon bin ich happy. Ich habe die Pole in Alleinfahrt erzielt. Das klappt auf manchen Strecken besser als auf anderen. Aber wenn du dich wirklich verbessern willst, ist es besser, alleine zu fahren."