MotoGP-Liveticker Misano 2: Bastianini siegt nach Kollision mit Martin

Schon nächste Woche geht's weiter

Das zweite Rennwochenende in Misano ist zwar vorbei, lange müssen Fans auf das nächste aber nicht warten. Denn Misano 2 war der Auftakt eines Tripleheaders, der die MotoGP jetzt nach Asien führt.



Dort steigt in einer Woche der Grand Prix von Indonesien und von dort aus geht es dann direkt nach Japan. Zwei komplett andere Strecken mit neuen Rahmenbedingungen, vor allem was das Wetter betrifft. Bleibt abzuwarten, welcher der Titelaspiranten dafür am besten gerüstet ist.



Wir verabschieden uns für heute aus unserem MotoGP-Liveticker, versorgen Dich aber in unserer Motorrad-Rubrik wie immer mit allen wichtigen News. Die nächste Tickerausgabe gibt's am kommenden Freitag - bis dahin!