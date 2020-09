12:53

Bis morgen!

Vier Polesetter und einen Rennsieger konnten wir an diesem Samstag bereits feiern. Jordi Torres machte in der MotoE den Anfang, in dem WM-Klassen setzten sich schließlich Raul Fernandez (Moto3), Luca Marini (Moto2) und Maverick Vinales (MotoGP) - die letzten beiden sogar mit neuem Streckenrekord!



Und das erste von zwei Rennen in der MotoE gewann nach einem Dreikampf in der Schlussrunde Dominique Aegerter. Davon wollen wir morgen natürlich mehr sehen! Dann stehen neben den Warm-ups vier Rennen auf dem Plan, die wir in unserem MotoGP-Liveticker natürlich wieder begleiten werden. Bis dahin!



Der Zeitplan für Sonntag:

Warm-up

08:20-08:40 Uhr: Moto3

08:50-09:10 Uhr: Moto2

09:20-09:40 Uhr: MotoGP



Rennen

10:05 Uhr: MotoE Rennen 2 (7 Runden)

11:00 Uhr: Moto3 (23 Runden)

12:20 Uhr: Moto2 (25 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP (27 Runden)