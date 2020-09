12:47

Schon nächste Woche geht's weiter

Sechs unterschiedliche Sieger in sieben Rennen: Die MotoGP-Saison hat auch am zweiten Misano-Wochenende bewiesen, wie unberechenbar sie ist. Die Top 4 in der WM trennen nur vier Punkte und auch dahinter liegen die Verfolger eng beisammen. Da erst die Hälfte der Saison rum ist und noch sieben Rennen zu fahren sind, kann also noch alles passieren. Und auch in den kleinen Klassen sind die Abstände denkbar eng...



Lange warten müssen wir nicht, um zu sehen, wie sich die Situation weiter entwickelt. Denn schon in der kommenden Woche geht es mit dem Grand Prix von Katalonien in Barcelona weiter. Für heute schließen wir unseren Ticker und verabschieden uns mit frischen Rennbildern. Viel Spaß beim Durchklicken!