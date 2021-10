05:23

Moto2 FT3: Schrötter in Q1

Da in dieser Session wohl nicht mehr mit Slicks gefahren werden kann, wird Marcel Schrötter in Q1 antreten müssen. Gestern meinte der Deutsche: "Letztlich war es gegen Ende des FP2 so, dass die trockene Linie doch noch recht dünn war, weswegen ich nicht zu viel riskieren wollte. Mit Slicks auf die nassen Stellen zu kommen, wäre eine Rutschpartie geworden."



"Vielleicht habe ich einen Hauch zu lange gewartet, um zu pushen. In den letzten Runden ging es schon einen Schritt vorwärts, leider hatte ich zum Schluss einen kleinen Verbremser drin. Dann fuhr ich über die Linie und die Session wurde leider schon abgewunken. Rein von der Zeit her hätten wir den Sprung ins Q2 relativ locker schaffen können, was gut gewesen wäre, sollte es morgen früh noch einmal nass werden."



Und heute ist es leider nass ...