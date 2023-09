MotoGP-Liveticker Misano: Countdown zu den Qualifyings

Moto2-Qualifying: Die Stimmen der Top 3

Celestino Vietti (Fantic-Kalex; 1.): "Ich bin sehr zufrieden, denn wir haben an diesem Wochenende richtig gut arbeitet und richtig gute Fortschritte erzielt. Für das Rennen bin ich zuversichtlich. Ich weiß, dass Pedro sehr schnell ist und hoffe, dass ich mit ihm kämpfen kann."



Pedro Acosta (Ajo-Kalex; 2.): "Das war eng! Aber es war auch eng in der Hinsicht, dass am Schluss beinahe jeder noch gestürzt ist. Ich weiß nicht, ob es am Wind lag oder daran, dass das Gripniveau hier so hoch ist und einfach zu stark gepusht wurde. Unser Ziel jedenfalls war die erste Startreihe. Das haben wir erreicht. Das Rennen ist morgen. Lasst es uns genießen."



Manuel Gonzalez (VR46-Master-Camp-Kalex; 3.): "Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe! Heute Vormittag hatte ich große Probleme. Ich konnte die Kurven bei weitem nicht so schnell fahren wie ich eigentlich wollte. Wir haben dann die Abstimmung auf jene von gestern zurückgebaut und damit ging es deutlich besser. In Q1 war das Gefühl noch nicht perfekt. Ich hatte mir eine 1:35.6 ausgerechnet, habe aber eine 1:35.4 geschafft. Insgesamt habe ich damit wirklich nicht gerechnet. Ich habe aber einfach weiter gepusht, denn man weiß nie, wann es mal klappt. Heute hat es geklappt. Morgen werde ich wieder pushen."