MotoGP-Liveticker Misano: Das war die Rennaction aller drei Klassen

Nächster Halt: MotorLand Aragon!

Bevor das nächste Rennen auf dem Programm steht, findet kommende Woche in Misano noch ein offizieller MotoGP-Test statt. Am Dienstag und Mittwoch werden die Hersteller schon neue Entwicklungen für das nächste Jahr probieren. Yamaha soll einen 2023er-Motor für Fabio Quartararo dabei haben.



Der nächste Grand Prix findet dann in zwei Wochen in Spanien statt. Am 18. September wird im MotorLand Aragon gefahren. Vielleicht gibt dort auch Marc Marquez sein Comeback. Er wird am Dienstag den Test bestreiten und dann entschieden wie es weitergeht.



Für heute verabschieden wir uns aus dem Ticker und wünschen einen guten Start in die neue Woche!