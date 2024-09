MotoGP-Liveticker Misano 1: Ducati-Dominanz am Freitag, Acosta lauert

Gute Besserung an Toprak!

Auch hier in Misano ist im Fahrerlager der schwere Sturz von Toprak Razgatlioglu in Magny-Cours ein großes Thema und die Sorgen sind groß. Wir wünschen gute Besserung!



Hier im Ticker geht der Trainingstag zu Ende. Morgen gibt es mit den Qualifyings der drei Klassen, dem MotoGP-Sprint und der WM-Entscheidung in der MotoE wieder ein volles Programm. Ducati ist wie immer in der Favoritenrolle, aber Pedro Acosta meinte, dass er vom Gefühl her so nahe dran ist wie noch nie. Kann er Ducati herausfordern? Wir sind gespannt! Bis morgen!



Der Zeitplan für Samstag:

08:40-09:10 Uhr: Moto3 Training 2

09:25-09:55 Uhr: Moto2 Training 2

10:10-10:40 Uhr: MotoGP Freies Training 2

10:50-11:05 Uhr: MotoGP Q1

11:15-11:30 Uhr: MotoGP Q2



12:15-12:45 Uhr: MotoE Rennen 1 (8 Runden)

12:50-13:05 Uhr: Moto3 Q1

13:15-13:30 Uhr: Moto3 Q2

13:45-14:00 Uhr: Moto2 Q1

14:10-14:25 Uhr: Moto2 Q2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint (13 Runden)

16:10 Uhr: MotoE Rennen 2 (8 Runden)