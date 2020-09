13:41

Schluss für heute

Mit zwei neuen Streckenrekorden in der MotoGP und Moto2 sowie einer Premierenpole in der Moto3 geht dieser Qualifying-Tag in Misano zu Ende. Morgen liegt mit drei Warm-ups und vier Rennen wieder ein volles Programm vor uns. In einer neuen Ausgabe unseres MotoGP-Livetickers verfolgen alles natürlich wieder lückenlos mit. Bis morgen!



Der Zeitplan für Sonntag:

Warm-up

08:20 - 08:40 Uhr: Moto3

08:50 - 09:10 Uhr: Moto2

09:20 - 09:40 Uhr: MotoGP



Rennen

10:05 Uhr: MotoE (7 Runden)

11:00 Uhr: Moto3 (23 Runden)

12:20 Uhr: Moto2 (25 Runden)

14:00 Uhr: MotoGP (27 Runden)