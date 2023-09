MotoGP-Liveticker Misano: Die Freitagstrainings aller Klassen

MotoGP-Training: Pedrosa greift an

Die Zeitenjagd hat begonnen, rächt sich für Pol Espargaro aber sofort. Er stürzt in Kurve 15 und kann nicht mehr angreifen. Auch Raul Fernandez hat einen kleinen Ausrutscher, kann aber weiterfahren.



Dani Pedrosa greift derweil die Bestzeit von Maverick Vinales an, doch es fehlen 0,129 Sekunden. Marc Marquez hat sich an sein Hinterrad geheftet und verbessert sich auf Platz drei.